◆オープン戦ＤｅＮＡ５―０ソフトバンク（１５日・横浜）ソフトバンクがＤｅＮＡにわずか２安打の完封負けで３連敗を喫した。若手にとっては開幕１軍入りを懸けた最終アピールの時期だが、３試合で計２得点と低調。この試合の安打は山川と今宮のベテラン２人によるものだった。３番、５番でそれぞれスタメンの笹川、秋広も無安打に終わった。小久保裕紀監督は「（侍組の近藤、周東、牧原が帰ってくると）若手たちが出られな