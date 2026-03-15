歌手の北岡夢子(55)が13日、自身のインスタグラムを更新し、タレント・伊藤智恵理(54)との2ショットを公開した。 【写真】デビューから40年近く親交を続けている伊藤智恵理と北岡夢子 「先日、夜景の綺麗なレストランで伊藤智恵理ちゃんとご飯をご一緒に♡」とコメント。北岡は紹介するように手のひらを伊藤に向け、伊藤はピース。互いに笑顔を見せている。 料理の画像とともに、夜景をバックにした、