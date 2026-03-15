【資料】ことでん琴平線 15日午後3時45分ごろ、香川県琴平町にある跨線橋東踏切で、自動車が落輪しました。琴平警察署によりますと、電車との衝突はなく、けが人はいません。 この事故の影響でことでん琴平線の滝宮駅-琴電琴平駅間で運転を見合わせていましたが、午後4時50分に全線開通したということです。