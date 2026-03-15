長崎が福岡に1-0で勝利、この結果によってWESTはさらに大混戦となったV・ファーレン長崎は3月15日、明治安田J1百年構想リーグ第6節でアビスパ福岡に1-0で勝利した。第6節の他の試合は14日に開催されており、この結果を踏まえて最新の順位表が公開された。EASTでは、鹿島アントラーズが川崎フロンターレに1-0で勝利し、勝ち点16で首位。FC町田ゼルビアが柏レイソルに1-0で勝利して勝ち点12の2位となり、水戸ホーリーホックと1-1