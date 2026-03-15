早川みゆき（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。“なまはげショット”を公開した。「秋田でなまはげに会ってきたよ〜稲庭うどんと、美味しい海鮮も食べて本当に満足」とつづり、秋田・男鹿半島での“なまはげ”名所行脚した写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「素敵ですね」「秋田にようこそ！」「なぐごはいねがぁ」「迫力あるなー！」「凄い！ちゃんとナマハゲポーズキマってます！」などの声が寄