G大阪は15日、吹田市内の練習場で非公開練習を行った。次戦は中3日でアウェー4連戦の3試合目となるリーグ神戸戦（18日）。MF安部柊斗は即時奪回のゲーゲンプレス徹底を強調した。前日14日のリーグ広島戦は、タイでのACL2準々決勝ラチャブリ戦から中2日の疲労を考慮して、ミドルブロックからの守備戦術を採用した。だが守備で耐えきれず、2失点敗退。イェンス・ヴィッシング監督就任後初の90分間負けを喫したが「皆で話したけど