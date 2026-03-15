歌手の浜崎あゆみさんが3月14日、自身のインスタグラムを更新。2026年4月からスタートするアリーナツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-』の世界観を象徴する、アーティスティックなビジュアルを公開し、大きな反響を呼んでいます。【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「誰が罪を決めた？誰が犠牲を選んだ？」ジャパンツアーのビジュアルを公開鎖に繋がれたアーティスティックな姿が話題に投稿には「誰が罪を決め