俳優のイ・ヨニ、ホン・ジョンヒョンらが出演する韓国ドラマ『私たちの人生レース』（全12話）が、あす16日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週月曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）【動画】東方神起チョン・ユンホは“若きCEO”に…『私たちの人生レース』予告同作はPR業界を舞台にキャリア、友情、恋愛に悩みながら人生のレースに挑んでいく様子を描