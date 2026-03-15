「嵐」の大ブレイクは、たった1人のメンバーが出演したドラマがきっかけだった……このエピソードはファンなら誰もが知る逸話でしょう。【画像】ついに活動終了を迎える嵐のメンバー5人3月4日に新曲「Five」をリリースし、3月13日からは待望の5大ドームツアーが始まった国民的アイドルグループ・嵐。5月いっぱいで活動を終了することが発表されているため残り2カ月半ほど。活動終了までのカウントダウンは始まっているのです。嵐