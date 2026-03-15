コスパの悪い対空ミサイルに代わる安価なミサイルアメリカでロケットやミサイルなどの推進システムを開発しているiRocketは2026年3月12日、ピックアップトラックにランチャーを搭載した状態で、iRX-100対無人機ミサイルの発射に成功したと発表しました。【画像】ピックアップトラックがミサイル発射装置に…これが、実証実験の様子ですiRX-100は、既存の発射システムと互換性のある拡張性の高い対無人航空機（UAS）能力の開発