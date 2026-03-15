犬が寝たきりになるかもしれない病気 神経・内臓など、様々な病気によって、犬が寝たきりになってしまうことがあります。 進行すると歩くことができなくなってしまう病気、寝たきりになりやすい病気、とくに発症率の高い病気について解説します。 犬が寝たきりになるかもしれない病気は、予防医療を受けることもできますし、進行を遅らせることもできます。事前に知って役立てましょう。 1.椎間板ヘルニア 椎間板ヘルニアは