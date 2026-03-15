全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・清澄白河のうどん店『うどん家族小進庵』です。讃岐のコシに巨大穴子天の醍醐味もともとは老舗の蕎麦屋である。ご主人の大森貴行さんは4代目。ところがご子息が蕎麦アレルギーとわかって、家族のために3年前にうどん屋に。店名にはそんな思いが込められている。で、元来食べ歩きが好きというご主人が、今も半年に1回は行くという香