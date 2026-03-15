ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でフィリピンと対戦。７−０で大勝してベスト４進出＆来年の女子ワールドカップの出場を決めた。前半は引いて守る相手の攻略に苦戦したものの、45分に田中美南の得点で先制すると、その３分後には古賀塔子が追加点を奪取。後半は怒涛のゴールラッシュで５点を加点した。この結果に、18日に行なわれる準