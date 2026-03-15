ボートレース徳山は来場した子どもに配布したお菓子の一部が賞味期限切れだったと発表しました。賞味期限切れだったのはスナック菓子で3月14日、15日に来場した未就学の子どもに配布したお菓子の詰め合わせの中に入っていました。詰め合わせには4品入っていてこのうちスナック菓子1品が3月7日以降に賞味期限を迎えていて、15日に詰め合わせを受け取った人からの指摘で分かったということです。スナック菓子は去年12月