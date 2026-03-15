鈴木誠也がベネズエラ戦で負傷した(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表と対戦。5−8で敗れた。ベスト4進出とはならなかった。【動画】二盗を試みた際に…鈴木誠也の負傷シーンを見るこの試合、初回に0−1から大谷翔平の一発で同点に追いついたが、直後に四球で出塁した鈴木誠也がヘッ