普段、何気なく使っている言葉の中に潜む「意外な重なり」を見つけるパズルで、頭を柔らかくしてみませんか？今回は、家庭内での温かな呼び名から、アクティブなレジャーの用語まで、バラエティ豊かな語彙をそろえました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字が分るでしょうか。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□くろ□□ろーど□□ろヒント：自分の母親のことを、親愛