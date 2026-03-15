日本のシンガーソングライターのナオト・インティライミさんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。WBC準々決勝での“神体験”を報告しました。【写真】ナオト・インティライミの“神体験”「ミラクル過ぎるーー‼‼」ナオト・インティライミさんは「やばいやばい！！！ すんごすぎ！！」と1枚の写真を投稿。なんと、「大谷選手の先頭打者ホームラン！！ そして、なななんとボールが目の前15メートルに飛んできた！！