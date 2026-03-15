牡羊座・女性の運勢 心身のこわばりや負担が消えていき、自分が新しい段階に入りつつあることを感覚的に実感できそうな重要なタイミングです。牡羊座は今後目指すもの、果たすべき役割に意識が向かいつつあります。本格的に進むためには「これまでの自分をきちんと整理する」ことがとても重要。時間をかけて行ってきたそれが、ついに（ほぼ）完了するのが今週なのでしょう。「変わってもいいかもしれない」「新しくなってもいいか