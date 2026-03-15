牡牛座・女性の運勢 誰かの存在や会話を通じて、心の深いわだかまりや、自分の負担となっていたこだわりが解消される。そんな展開がありえる大事なときです。現在の牡牛座は対人関係が活発化し、親しい相手や自分に前向きな刺激をくれる相手との縁が深まっているでしょう。そんななかで、何かきっかけをつかむのかも。牡牛座自身からしても、「そこは自分にとっても大事な部分だが、こだわりすぎにも正直、疲れている」。そんな気