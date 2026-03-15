双子座・女性の運勢 自分のなかにあった思い込み、気負いのようなものが消えていくのを感じられそうなとき。社会面からそれはもたらされそうですが、双子座はどこか過度に思いつめ、特別頑張らなくてはならないと考えすぎていた面があるのかも。が、いろいろうまくいってみると、「必要なのはそういうことじゃなかったらしい」とわかるのかな。いま社会面は活発で順調。そういうなかだからこそ、「うまくいくときってこういう感じ