蟹座・女性の運勢 自分自身の考えや感情に対し、素直になれる好調な時期が続いています。特に今週は蟹座の言動が、身近な誰かにとって重要なヒントをもたらすタイミングになるでしょう。おそらく相手はいままでの自分を変えたいと願いつつ、どこかでそのこだわりが捨てられなかったのかも。蟹座がもたらす何かが相手の気負いを取り、やはり“素直”になることを促すのでは。周囲を元気づける力のある時期なのかもしれません。社会