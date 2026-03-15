獅子座・女性の運勢 何か非常に癒され、同時に自分の気負いや思い込みが解除されるような展開がありそうです。その思い込みは社会面にかかわることで、「ちょっと自分は頑張り過ぎていたのかもしれない」という気づきに繋がるでしょう。プライベートを重視し、何か普段と発想を変える行動を起こしたときにおそらくそれは起こります。もしいま心身が疲れているなら、身体の求めにしたがって休養を十分に。視点を日常基準に移