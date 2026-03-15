乙女座・女性の運勢 パートナーや親友など、自分にとって大事な人の言動にあと押しされ、深いところに長くあったこだわりや古い価値観に対し新しいアプローチが取れるとき。新しくなりたい乙女座にとって、その思いはひとつのネックであったはず。大事ではあるけれど、どこか足かせになっていることにも気づいていたでしょう。が、ふとした相手の態度がそれをラクに、解放してくれる感じかな。引き続き人の縁は