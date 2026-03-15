天秤座・女性の運勢 現在好調な社会面でのできごとのなかに、自分の深い部分にあるわだかまりを解消するヒントがありそうなとき。ここしばらくの天秤座はより自分らしさを求め、積極的な挑戦を続けてきた天秤座ですが、心のどこかにはそれを避け、とどめようとする心葛藤があったかもしれません。が、ここでする経験はその内なる不安をおさめ、「大丈夫だ」と言ってくれる何かなのかも。信頼できる周囲の存在を思い出さすことが、