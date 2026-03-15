蠍座・女性の運勢 大事な存在とのあいだで価値観の差を実感してきていたのなら、いまは深く話すのに適したタイミングです。おそらく相手は、ここまでの経緯で「自分も少し変わるべきなのかもしれない」と考えている面があるはず。いまの蠍座はとても前向きに自分の考えを伝えられそう。お互いの意見をすり合わせて解決しなければならない問題がある場合は、一気に解決へと前進できる気がします。今後、仕事面も含め大きく変化して