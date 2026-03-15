射手座・女性の運勢 穏やかな日常生活のなかから重要なヒントをつかみそう。特にそれは社会面や自分の働き方、健康面につながるヒントなのかも。「こういう形でなくてはならない」とこだわってきたのかもしれませんが、「実はそんなことはないのかも」と気づく感じです。それを契機により自由になるでしょう。今後、より求めている本当の挑戦に挑んでいくためにも、その自由さは重要な要素。不要な無理は捨て、自分にとって一番大