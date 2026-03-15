山羊座・女性の運勢 現在、人との縁が深まり、前向きなヒントを受け取ることが多そうな山羊座。特に今週は誰かとの会話や新しいできごとをきっかけに、自分のなかに長くあったこだわりや古い価値観を本気で見直す気持ちになりそうな大事なタイミングです。すでに必要性は感じていたけれど、最後に背中を押すのがこのできごとなのかな。「もっと自分は自由でいい」という気持ちに傾くならOK。ここから社会面、仕事面を中心に日常は