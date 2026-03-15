水瓶座・女性の運勢 現在、好調な社会運が展開する水瓶座。そのなかでする経験が、いま抱える難しさの解決を大きくあと押しするようです。もしいま自分にやりたいことや進みたい方向があり、日常の状況や家族が反対しているのなら、「お金がそれを解決する」（たとえば）な雰囲気があります。実際、家族関係や生活のスタイルは“変わり目”に差し掛かっているのでしょう。いままでのやり方を守るために何かを我慢するなら、「通勤