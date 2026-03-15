魚座・女性の運勢 「私には私の考えがある」。このことを強く意識し、何なら周囲に対しても発信できるときです。明らかに変わり、挑戦意欲を増しつつある魚座ですが、ごく最近まで変化に気づかず、自分の思い込みを押しつけてくる人は周りにいたでしょう。が、いろいろな経緯を経て相手も少しずつ変化を受け入れ始めています。今週起こるある展開が、その状況を変える決定打となるのかも。いまの自分をきちんと認めてほしいと思う