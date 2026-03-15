昭和の芸能スキャンダルについて、当時の報道などを検証しながら、改めてひもといていく連載がスタート！初回は結成から60年を迎え、今も“伝説のコメディアン”として語り継がれるザ・ドリフターズの一件。遡ること45年前、「競馬のノミ行為」に関与していたとして、メンバーの仲本工事と志村けんが書類送検されて大騒ぎになった。不祥事の渦中で垣間見えた“ドリフたるゆえん”とは─。【写真】日本中が騒然…当時“ノミ競馬”