巨人の則本は5回で7安打を浴びながら、無失点と粘った。育成3年目の平山がソロ本塁打、適時三塁打など3安打でアピール。新加入のダルベックはオープン戦1号3ランを放った。日本ハムの有原は5回1/3を5失点と不安を残した。