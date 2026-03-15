日体大の卒業式に出席後、ポーズをとるレスリング女子の藤波朱理＝15日、東京都世田谷区レスリング女子のパリ五輪金メダリストで150連勝中の藤波朱理が15日、東京都内の日体大で行われた卒業式で、代表してあいさつし「（今秋の愛知・名古屋）アジア大会、2028年ロサンゼルス五輪での優勝を目標に歩み続ける」と抱負を述べた。式典後に取材に応じ「4年間はあっという間だった。出会いに恵まれた。（あいさつは）試合より緊張し