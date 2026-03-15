ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日、米テキサス州ヒューストンで準々決勝が行われ、１次ラウンドＢ組１位のイタリアが８―６でＡ組２位のプエルトリコを破り、初の４強進出を果たした。プエルトリコは準優勝だった２０１７年大会以来の４強入りを逃した。イタリア８―６プエルトリコイタリアは一回、３者連続適時打などで４点を奪い、四回に２者連続の２点二塁打。プエルトリコは八回に追い上げたが及ばず