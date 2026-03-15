「毎朝、会社に行きたくない」と感じながらも、肩にのしかかる住宅ローンと家族の生活。30代後半という年齢を考えると、「今さら年収を下げるわけにはいかない」と自分を追い込んでしまう方は少なくありません。 しかし、無理をして働き続けた結果、心身を壊してしまっては元も子もありません。本記事では、年収600万円・ローン持ちの30代後半が、今の生活水準を守りながら環境を変えるための「お金の現実」と「