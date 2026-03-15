子どもを健全に育てるにはどうしたら良いのか。文教大学教育学部の成田奈緒子教授と公認心理師の上岡勇二さんの共著『その「習慣」が子どもの才能をダメにする』から、5歳までの子には食事やお風呂よりも睡眠を優先すべき理由を紹介する――。（第5回）※本稿は、成田奈緒子、上岡勇二『その「習慣」が子どもの才能をダメにする』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／yaoinlove※写真はイメージです - 写真＝