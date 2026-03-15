東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『時光代理人』(4月11日スタート 毎週土曜23:40〜 ※放送終了後からFODで配信)の追加キャストが発表された。山内陽子を演じる安達祐実○安達祐実、橋本淳ら追加キャスト今作が初共演となる佐藤大樹と本郷奏多がW主演を務める『時光代理人』。写真の撮影者に憑依しタイムスリップする能力を持つトキ(佐藤)と、撮影された写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカル(本郷)は、時にぶつかり合いな