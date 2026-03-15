子どもの学力を向上させるためには何が必要か。評論家の白川司さんは「学力世界一と評されたフィンランドでは、暗記や反復練習より自主性を重んじた結果、とくに数学・理系分野で学力が低下している。教育で重要なのは、基本と応用の切り分けだ」という――。写真＝iStock.com／Gal2007※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Gal2007■世界で絶賛された「フィンランド式」2021年、フィンランド政府は義務教育を18歳まで延長し