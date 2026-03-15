【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの桐原美月、9人組アイドルグループ・MORE STARの中山こはくが15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。【写真】カワラボ仲良しペアがランウェイ◆桐原美月＆中山こはく、ペアランウェイ互いにアソビシステム所属で仲が