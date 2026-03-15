【モデルプレス＝2026/03/15】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが3月13日、自身のInstagramを更新。脚の長さが際立つ階段ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】ベテラン芸人「異次元のスタイル」驚異の美脚ショット◆さゆり、うさ耳で美脚ショット披露さゆりは「久しぶりのいつもの階段シリーズです〜」とつづり、階段でポーズを決めたオフショットを複数枚投稿。淡いピンクのミニ丈衣装にうさ