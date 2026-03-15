【モデルプレス＝2026/03/15】女優の松本まりかのスタッフ公式Instagramが、3月13日に更新された。子役・佐藤大空からの直筆メッセージを持った松本とSUPER EIGHTの横山裕、佐藤の3ショットを公開した。【写真】「ライオンの隠れ家」子役「すごい」と話題の直筆メッセージ◆佐藤大空、松本まりか＆横山裕へ直筆メッセージ13日に最終回を迎えた松本主演のテレビ東京系ドラマ「元科捜研の主婦」で、佐藤は松本演じる吉岡詩織と横山演