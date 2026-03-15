【モデルプレス＝2026/03/15】指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。【写真】指原プロデュースアイドル、色白デコルテ輝くオフショル姿◆逢田珠里依・天野香乃愛ら、大人っぽスタイリングで魅