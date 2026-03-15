◆オープン戦ＤｅＮＡ５―０ソフトバンク（１５日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト２位・島田舜也投手（東洋大）が本拠ハマスタで初登板し、１回を投げ無安打無失点。最速は１５３キロを計測した。０―０の６回から伊勢に代わり、４番手で登板。先頭の柳町を遊ゴロ、続く野村を１５２キロ直球で空振り三振。２死から笹川をこの日最速の１５３キロ直球で、三ゴロに封じたかに思われたが、一塁手の筒香がベースを踏みそこねて思わぬ