◆ファーム・リーグ巨人４×―３オイシックス（１５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成１位・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が公式戦初勝利を挙げた。１点を追う９回に５番手で登板。先頭に安打を許したがその後は落ち着いて後続を封じ無失点に抑え、逆転サヨナラ勝利につなげた。「腕を振った中でゾーンで勝負することはできた。まずは０で抑えることはできたので良かった」と振り返った。１軍で初登板と