◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、良＝１着馬に大阪杯の優先出走権）春の大舞台につながる中距離Ｇ２が１４頭で争われ、１番人気のクイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は３着。直線で伸びてきたが、昨年に続く連覇を逃した。同馬は、昨年はヴィクトリアＭ２着後、新潟記念は返し馬で転倒して競走除外、天皇賞・秋は９着と不本意な結果に。２４年ローズＳを含む