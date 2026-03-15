【「Shadowverse EVOLVE」ブースターパック「天魔八虐」】 3月27日 発売予定 価格：1パック 440円 ブースターパック「天魔八虐」 Cygamesとブシロードが共同で開発・運営を行なっているTCG「Shadowverse EVOLVE」の最新ブースターパック「天魔八虐」が3月27日に発売される。 最新ブースターパック「天魔八虐」の発売