ソフトバンク・小久保裕紀監督が１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）の試合後、準々決勝で敗退した侍ジャパンに言及した。自身も１７年の第４回ＷＢＣの監督を務め、４強で敗退した経験を持つだけに悔しさは身にしみて理解。「残念な結果になりましたが、日本代表として戦ってきたことに胸を張って帰ってきてもらいたい」と、自軍から近藤健介、周東佑京、牧原大成、松本裕樹の４人を送り出した侍にねぎらいの言葉を寄せた。「やったれ