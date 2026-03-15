「お酒なら何でも飲みます」と言い、昨年はお酒好きが高じて日本酒のプロデュースにも取り組んだ知英さん。インタビュー前編では、韓国の若者の間で流行っているお酒や韓国の焼酎にまつわる格言、自身がプロデュースした日本酒のことを語ってもらった。後編では、韓国のドラマでもよく登場する飲み物に関する話を中心に、スイーツのことなども伺った。略して「アア」は韓国人の定番ドリンク韓国ドラマを観ていて思うのは、コーヒー