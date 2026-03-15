１４日、２０２６「春のスタート」杭州青年人材交流大会の会場。（杭州＝新華社記者／韓伝号）【新華社杭州3月15日】中国浙江省杭州市の杭州グランドコンベンション・エキシビションセンターで14日、大規模な合同就職説明会「2026『春のスタート』杭州青年人材交流大会」が開かれた。出展した1200社の求人数は計3万件を超え、杭州での就職を目指す若者を後押しした。１４日、２０２６「春のスタート」杭州青年人材交流大会の会場