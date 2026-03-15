【新華社海口3月15日】中国海南省では文化と観光の融合が進む中、地元の伝統演劇「瓊劇（けいげき）」と喫茶文化「老爸茶（ラオバーチャー）」のコラボが市民や観光客に一味違う文化体験を届けている。海口市にある南珍茶楼は「老爸茶」が体験できる茶館。店内では茶の香りに混じって瓊劇の節回しが聞こえる。役者が客席を行き来し観客と交流する演出が、若者の間で人気を集めている。会場では瓊劇の古典演目の