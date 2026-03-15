ＡＫＢ４８の小栗有以が１５日、東京・国立代々木競技場第一体育館で「ＣＲＥＡＴＥｓｐｒｅｓｅｎｔｓＩＤＯＬＲＵＮＷＡＹＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６ＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＴＧＣ」に参加した。小栗は紫が基調の優しい印象の装いで登場。首元のリボンをはためかせながら、ランウエーを歩いた。キュートにポーズを決めて、観客を盛り上げた。イベント後半では超人気都市ファンタジーアクションＲＰＧ「